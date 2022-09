Piazza San Marco riprodotta per la prima volta con 170.000 mattoncini LEGO

Venezia, sotto i riflettori in questi giorni per il famoso festival del cinema, torna protagonista con una straordinaria opera da record tutta italiana, che può essere considerata sicuramente "arte".

Nonostante Venezia sia tra le 36 città al mondo a rischio di essere sommerse, per la prima volta in assoluto l'intera piazza San Marco, inserita tra le meraviglie del mondo, è stata interamente riprodotta in mattoncini LEGO.

Si tratta dell'ultima sfida del "brick builder" Maurizio Lampis, che dopo aver costruito la fontana di Trevi nel 2021, ritorna con questa nuova importante impresa, effettuata con ben 170.000 mattoncini, 400 tipologie di LEGO differenti e 200 mini figure e animali, impiegati per animare e rendere il più possibile realistica una delle piazze più note al mondo.

Lampis afferma come sia un'opera del tutto unica non solo per il numero consistente di mattoncini, ma anche per la sua imponenza. È infatti lunga oltre 2 metri con 105 cm di profondità, ed il solo campanile di ben 140 cm di altezza.

Secondo l'autore dell'opera, piazza San Marco rappresenta il diorama più complicato che abbia mai fatto in quanto sono state utilizzate diverse metodologie atte a riprodurre realisticamente molti dei dettagli e particolari quali ad esempio le cupole della basilica di San Marco. Non ci resta che aspettare di poter godere finalmente di questa nuova ed importante bellezza, tutta italiana.

Se da un lato infatti i LEGO vengono utilizzati per migliorare il lavoro, non bisogna dimenticare lo scopo iniziale per cui sono stati creati, ovvero divertirsi, dando libero sfogo alla propria fantasia!