Un picchio ha nascosto in una casa più di 300 kg di ghiande per questo motivo

In California degli ignari proprietari di una casa si sono ritrovati coinvolti in una vicenda insolita quando, chiamando la ditta di disinfestazione per un problema apparentemente minore, si sono visti piombare addosso una vera e propria pioggia di ghiande.

Il responsabile? Un laborioso picchio che aveva trasformato le cavità delle pareti in un vasto magazzino per le sue scorte invernali. La scoperta è stata tanto stupefacente quanto problematica: l'abitazione era diventata il deposito di circa 318 chilogrammi di ghiande, nascoste con cura nel corso del tempo. La ditta Nick's Extreme Pest Control, chiamata a risolvere l'insolito dilemma, si è trovata davanti a uno scenario mai visto prima: otto sacchi della spazzatura riempiti fino all'orlo.

La situazione è emersa quando strani vermicelli, in realtà larve di tarme della farina scambiate per maggot, hanno cominciato a fare capolino dalle pareti, segnale inequivocabile che qualcosa di insolito stava accadendo all'interno delle mura domestiche. Il picchio, evidentemente non soddisfatto del semplice approvvigionamento di cibo, aveva provveduto a creare un vero e proprio sistema di accumulo, perforando l'esterno della casa in più punti e riempiendoli di ghiande, dal pavimento fino alla soffitta, rovinando l'esterno dell'edificio con fori visibili ovunque.

La risposta umana non si è fatta attendere: i fori sono stati tappati e il rivestimento esterno sostituito, nella speranza di dissuadere l'instancabile architetto. Tuttavia, il picchio, testimone imperturbabile di queste operazioni, non sembra avere intenzione di abbandonare il suo trofeo così facilmente, continuando a depositare ghiande nei fori appena riparati.

