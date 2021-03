Questo piccione è diventato una celebrità su internet: ecco perché

Sul web le "mode" arrivano senza alcun preavviso e, molte volte, senza alcun tipo di logica. Un mondo incredibile che riesce a far "diventare virale" qualsiasi cosa voglia. Bene, proprio recentemente a diventare virale è un piccione che, a differenza dei suoi parenti di città grigi e bianchi, è super colorato.

Con una tonalità arcobaleno davvero incredibile, i colori questa creatura non sono stati ritoccati in alcun modo, ma sono originali al 100%. L'uccello è un piccione verde collorosa (Treron vernans), una specie della famiglia dei piccioni e delle colombe, che si trova comunemente nelle mangrovie, nelle foreste costiere e nei parchi del sud-est asiatico. Insomma, non aspettatevi di trovarli in giro nelle piazze della vostra zona.

Sono i maschi della specie ad essere di questo colore sgargiante, mentre le femmine sono solitamente di color verde oliva. La specie è timida ma molto socievole e viene spesso vista volare in giro in stormo. Rispetto ad altri piccioni e colombe, non emettono tanti rumori. Tuttavia, a volte si lasciano sfuggire un suono davvero strano, quasi "alieno" all'ascolto.

Come molti piccioni mangiatori di frutta (il cibo preferito della creatura sono i fichi), si pensa che il piccione verde collorosa sia un importante dispersore di semi di frutta nelle foreste e nei boschi. Si pensa, inoltre, che la specie sia responsabili del ritorno di molte specie di Ficus alle isole Krakatoa, dopo la distruzione dell'isola originale a causa di un'eruzione vulcanica.