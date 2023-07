Piccioni kamikaze: l'assurdo progetto USA nella Seconda Guerra Mondiale

Durante la Seconda Guerra Mondiale gli Stati Uniti erano impegnati in una serie di progetti militari al limite dell’incredibile. Uno di questi, non rivelato al pubblico per molti anni, coinvolgeva comuni piccioni addestrati a pilotare missili contro le forze nemiche.

Ci abbiamo preso gusto a raccontarvi aneddoti di animali in posti improbabili. Perciò, dopo la storia del furetto nell’acceleratore di particelle, ecco quella dei piccioni nei missili americani.

L’idea di usare i piccioni come armi venne per la prima volta allo psicologo comportamentale Burrhus Frederic Skinner. Dopo aver avuto notizia del bombardamento di Varsavia nel 1939, Skinner si chiese se fosse possibile progettare un missile che potesse essere guidato da un aereo verso un obiettivo a terra. In quel momento stava viaggiando su un treno e vide uno stormo di uccelli che gli volavano accanto.

Tornato a casa, Skinner acquistò alcuni piccioni in un negozio di pollame. Cominciò quindi a insegnare agli uccelli a beccare alcune immagini di navi riprodotte su uno schermo, ricompensandoli con dei chicchi di mais. Successivamente elaborò un dispositivo capace di convertire le beccate dei piccioni in segnali elettrici. Gli impulsi venivano poi trasferiti al sistema di controllo di un missile simulato. Quando l'immagine si spostava dal centro, il piccione la beccava freneticamente per riportare il missile in carreggiata.

Con la pratica, gli uccelli hanno imparato a colpire il bersaglio con una precisione quasi perfetta. Malgrado ciò, le bombe pilotate da piccioni non furono mai usate in battaglia. Le straordinarie capacità di questi animali trovarono comunque altri utilizzi durante la Seconda Guerra Mondiale, come testimonia il piccione a cui venne data una medaglia al valore.