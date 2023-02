I piccioni possono tenere testa alle IA? Uno studio lo dimostra

Può l'ingegno di un piccione essere messo alla pari di quello di un'intelligenza artificiale? Sembrerebbe proprio di sì; in seguito a dei test effettuati, un gruppo di ricercatori ha scoperto che questi uccelli utilizzano uno specifico processo di apprendimento molto simile alle IA più avanzate.

Nello specifico si tratta di ciò che viene chiamato "apprendimento per associazione", generalmente considerato un metodo di ragionamento basilare. Sapendo questo, gli psicologi dell'Università dell'Iowa hanno messo i piccioni alla prova con dei test di categorizzazione complessi, che tuttavia non potevano essere risolti con l'aiuto di logica o ragionamenti. Sorprendentemente, grazie al loro apprendimento per tentativi ed errori, sono riusciti ad ottenere dei risultati notevoli.

I ricercatori hanno paragonato l'approccio "trial-and-error" adoperato dagli uccelli (ma presente anche in altri animali) alle intelligenze artificiali. Queste, infatti, funzionano allo stesso modo, poiché programmate per identificare gli schemi e gli oggetti facilmente riconoscibili dagli umani.

Nonostante questo, le IA sembrano stupirci sempre di più, come ovviamente nel caso di ChatGPT, che sembra in grado di "pensare" come un essere umano. Ma è davvero così o le intelligenze artificiali sono il semplice prodotto dell'ingegno umano? Secondo il professor Ed Wasserman, autore dello studio, potremmo in realtà aver sottovalutato il potere dell'apprendimento per associazione negli umani e negli animali.

Per confermare la sua ipotesi, Wasserman e il suo team hanno progettato un test "diabolicamente difficile". I piccioni sono stati sottoposti ad una serie di stimoli visivi, ognuno dei quali diverso dal precedente. Ogni volta che gli stimoli venivano associati alla loro categoria corretta, i piccioni ricevevano un premio.

Nessun tipo di logica avrebbe permesso di dare la risposta esatta, eppure dopo numerosi tentativi, i quattro volatili testati avevano guadagnato una percentuale di successo del 68%.

"I piccioni sono come le migliori IA," ha affermato Wasserman. "Utilizzano un algoritmo biologico, donato dalla natura, mentre le IA ne usano uno artificiale, donato dagli umani."

Secondo il professore, "le persone sono impressionate dalle IA in grado di usare algoritmi di apprendimento come quelli dei piccioni, ma quando si parla di esseri umani o animali, tendiamo a non darli credito poiché ritenuti rigidi e poco sofisticati."

Effettivamente, può essere facile a volte dimenticarsi dell'incredibile intelligenza di alcuni animali; in questo caso, anche dei piccioni. Rimanendo in tema, lo sapevate che nella seconda guerra mondiale a un piccione venne data una medaglia?