La piccola casa di Elon Musk che non vi aspettereste

Dall'uomo che ha completato l'acquisizione di Twitter per 44 miliardi di dollari, nonché che possiede aziende del calibro di Tesla e SpaceX, ci si potrebbero aspettare esagerazioni in termini di abitazione. In realtà, Musk non sembra farsi troppi problemi nel passare il tempo in dimore non propriamente lussuose.

Infatti, come riportato anche da SlashGear e Boxabl, il CEO di Twitter dispone di una casa come quella che potete vedere nelle foto presenti in calce alla notizia. La conferma di quest'ultimo è arrivata nell'ambito di un episodio del podcast FULL SEND, in cui è stato fornito anche il contesto in cui è stato effettuato questo tipo di acquisto.

Ebbene, vista la costruzione della nuova Gigafactory di Tesla ad Austin e l'importante presenza di SpaceX a Boca Chica, Musk ha scelto di trasferirsi in Texas. Più precisamente, per poter raggiungere la Starbase a piedi, ovvero per potersi recare al sito di lancio di SpaceX South Texas in modo rapido, il CEO ha acquistato una piccola casa nel villaggio di Boca Chica.

Musk ha spiegato che inizialmente quest'ultima costava 45.000 dollari, ma ha scelto di ristrutturarla includendo una terza camera da letto. Inoltre, il CEO ha precisato che a Boca Chica non c'è solamente la sua abitazione, visto che non manca anche una struttura prefabbricata Boxabl. L'abitazione di Musk è da 800/900 piedi quadrati, mentre la struttura Boxabl è da 375 piedi quadrati.

Da notare dunque che le immagini che hanno fatto il giro del Web sono relative a quest'ultima, che Musk usa per far soggiornare i suoi ospiti. Insomma, si fa riferimento a due strutture distinte, ma il fatto che il CEO di Twitter abbia scelto di puntare anche su abitazioni di questo tipo potrebbe effettivamente sorprendere chi non ha ben presente l'imprenditore a cui si fa riferimento.

Per il resto, nel corso degli anni sono emerse altre proprietà di Elon Musk, che come ben potete immaginare ha puntato su ulteriori residenze. Tuttavia, vale la pena notare che nel maggio del 2020 l'imprenditore ha affermato che si stava liberando della maggior parte dei beni e immobili di sua proprietà per finanziare una colonia su Marte.

In parole povere, il CEO di Twitter ha venduto immobili per 130 milioni di dollari e non possiede più nemmeno la lussuosa "villa degli eventi" nella Bay Area di San Francisco (California). Non è chiaro se Musk disponga o meno di qualche altra casa sparsa per il globo, dato che da lui ci si può aspettare di tutto, ma vale la pena notare che nel succitato episodio del podcast FULL SEND, pubblicato ad agosto 2022, il CEO ha affermato di non avere una residenza principale, in quanto al momento dell'intervista passava solamente 2 o 3 giorni in California nell'arco di più settimane, rimanendo per il restante tempo in Texas per seguire i progetti di Tesla e SpaceX.