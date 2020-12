Questa piccola isola sta inspiegabilmente aumentando le sue dimensioni

Gli scienziati si aspettano che, prima o poi, le piccole isolette che si trovano nell'Oceano Pacifico vengano sopraffatte dall'innalzamento del livello del mare... non il contrario! Gli scienziati sono stati testimoni di un fatto insolito: una catena tentacolare di isole e atolli vulcanici ha guadagnato terreno, invece di perderlo. Che succede?

Alcune isole di questa zona stanno guadagnando massa dal 1943. Gli atolli della zona delle isole Marshall sono cumuli di sedimenti derivati ​​dalla barriera corallina depositati negli ultimi 5000 anni o meno, e sono state definite "la nazione più a rischio di estinzione sulla Terra a causa dei potenziali effetti dell'innalzamento del livello del mare."

In particolare, gli scienziati hanno studiato l'isola di Jeh, con fotografie aeree, immagini satellitari e datazione al radiocarbonio dei depositi di sedimenti. I risultati? L'isola è cresciuta del 13%. Cosa sta spingendo la crescita del pezzo di terra? Deve essere un meccanismo che proviene dalla barriera corallina intorno all'isola, afferma il coautore dello studio, Murray Ford. "Sono interamente gli scheletri della barriera corallina e gli organismi che vivono su di essa."

"In questo lavoro e in studi precedenti, abbiamo riscontrato che le isole sono resistenti all'innalzamento del mare e che l'apporto di sedimenti ad alcuni atolli sta superando l'innalzamento del livello del mare", continua il ricercatore. Ovviamente, questo non vuol dire che il cambiamento climatico non sia un problema e, se non è oggi, prima o poi l'innalzamento del mare inghiottirà completamente queste piccole isole.