La piccola isola di Niue è stata dichiarata la prima 'Dark Sky Nation' al mondo

In un mondo sempre più afflitto dalla minaccia della luce artificiale, l'oscurità non è da temere, ma da proteggere. Esiste una organizzazione senza fini di lucro, chiamata Dark-Sky Association (IDA), che si impegna di preservare l'ambiente notturno naturale per difenderlo dai disturbi intrusivi dell'inquinamento luminoso artificiale.

L'organizzazione ha appena annunciato un importante annuncio, dichiarando la piccola nazione Niue nel Pacifico meridionale il primo paese ad essere ufficialmente accreditato come International Dark Sky Place. "La gente di Niue è comprensibilmente orgogliosa e felice di ricevere un riconoscimento così importante dall'International Dark-Sky Association", afferma Felicity Bollen, CEO di Niue Tourism.

L'International Dark Sky Places sono spazi riconosciuti ufficialmente che mantengono l'ambiente notturno naturalmente buio. Ci sono oltre 130 di questi siti in tutto il mondo, inclusi parchi, riserve e comunità locali, ma mai prima d'ora l'onore è stato conferito a un intero paese come questo. Non si tratta di un'esagerazione: l'inquinamento luminoso è così grave che si stima che un terzo dell'umanità non possa più vedere la Via Lattea.

Nel caso di Niue, il governo ha promesso una gestione in corso per preservare i cieli oscuri del paese, compresi gli sforzi per sostituire i lampioni su tutta l'isola e migliorare l'illuminazione domestica, entrambi come misure per eliminare l'inquinamento luminoso non necessario e mantenere in vita le abitudini tradizionali e senza tempo delle stelle. "I cieli di Niue sono stati osservati e apprezzati per secoli", spiega la custode culturale dell'isola Misa Kalutea.