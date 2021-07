Ecco a voi la più piccola mucca della Terra: pesa solo 26 chili

In Bangladesh tantissimi curiosi si stanno riunendo in una fattoria per vedere quella che potrebbe essere la mucca più piccola del mondo. Non si tratta di un cucciolo, perché Rani - questo il nome della creatura - ha 2 già anni ed è un esemplare completamente cresciuto.

Il mammifero è in procinto di essere verificato dal Guinness World Records per registrare il primato di "mucca più piccola del mondo". Rani è alta solo 51 centimetri (il precedente detentore del record era di 61 centimetri), e pesa solamente 26 chilogrammi. Come mai la creatura è così piccola?

Le mucche bhutanesi, come le mucche Vechur, sono generalmente chiamate "mucche nane", poiché gli individui di queste razze sono allevati per essere piccoli. Queste creature vengono allevate, infatti, perché riescono a produrre molto latte senza richiedere tanto cibo.

Secondo una ricerca condotta dalla Kerala Veterinary and Animal Sciences University, le mucche Vechur inoltre possiedono dei che sembrano arrestare la loro crescita nei climi caldi. Rani è ovviamente speciale perché è un esemplare particolarmente piccolo, fuori dal comune. La creatura, infatti, è un prodotto di "consanguineità genetica" ed è improbabile che diventi più grande.

Il nanismo è ben documentato nelle mucche e, a seconda della razza, può portare a un accorciamento o allungamento del muso, nonché a una riduzione dell'aspettativa di vita di questi animali. Insomma, le dimensioni da record di Rani potrebbero essere il risultato sia della consanguineità che della genetica della sua particolare razza.