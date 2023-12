La Piccola nube di Magellano ci ha nascosto questo segreto fino ad ora

Dopo svariate notti di osservazione, gli astronomi guidati da Claire Murray hanno dimostrato che una delle galassie più note dell'universo,la Piccola nube di Magellano, è in realtà composta da due galassie più piccole, poste l'una dietro l'altra.

Assieme alla Grande nube di Magellano, questa galassia è una delle più fotografate dagli astronomi ed è forse per questo se questa notizia ha stupito la comunità scientifica, abituata a considerare questo corpo celeste come unico. In verità i primi dubbi che la Piccola nube di Magellano fosse costituita da due galassie nane nacquero alla fine degli anni 80, ma solo recentemente gli scienziati hanno potuto confermare i loro sospetti.

Per compiere questa ricerca, gli astronomi hanno usato i dati forniti dall'osservatorio spaziale Gaia dell'ESA e da un radiotelescopio australiano, che ha permesso di fare delle stime sulla velocità media delle stelle presenti all'interno di queste due galassie.

Una ricerca precedente aveva anche spiegato come le due Nubi di Magellano fossero entrate in collisione già alcune centinaia di milioni di anni fa. La nuova scoperta dunque permette di chiarire ulteriormente le modalità di questo scontro, che raggiunge dimensioni davvero ragguardevoli.

Come hanno fatto però gli scienziati a capire che la Piccola nube di Magellano era formata da due galassie più piccole? Semplicemente, usando i dati forniti dall'ESA, gli astronomi hanno scoperto che la composizione chimica e la velocità delle "due parti" della Piccola nube di Magellano erano diverse. Un indizio di come esistesse una separazione netta fra quelle che si sono dimostrate due galassie nane distinte.

Il loro posizionamento in fila indiana ha spiegato anche perché fino a questo momento gli scienziati non fossero stati in grado di scoprire il loro segreto e la loro interazione con la Grande nube di Magellano. Questa sì una galassia unica.

Il team di ricerca ha anche calcolato che la più vicina delle due galassie si trova a circa 199.000 anni luce di distanza dalla Terra, mentre la più distante è a circa 215.000 anni luce.

Le Nubi di Magellano fanno parte insieme alla galassia di Andromeda al gruppo locale di galassie di cui fa parte anche la Via Lattea. Sempre recentemente, altri studiosi hanno osservato che l'intero gruppo sembra muoversi verso un'unica direzione, raggruppandosi in un super ammasso di galassie, che ha preso già il nome di Super ammasso della Vergine.