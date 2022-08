Solo una piccola percentuale di incendi inizia naturalmente

Anche quest'anno gli incendi stanno devastando il nostro pianeta, ma sapete che solo una piccola percentuale di questi inizia naturalmente? Un tale fatto dovrebbe seriamente spaventarvi, poiché significa che la maggior parte sono causati soprattutto e specialmente dagli esseri umani.

Gli incendi possono iniziare naturalmente a causa dei raggi del sole e dei fulmini che danno il via alle fiamme, e questa incidenza viene aumentata a sua volta dalla crisi climatica, dalla siccità e dalle ondate di calore. Purtroppo, però, individuare le causa di un incendio naturale non è facile, soprattutto in un periodo storico caratterizzato da un rapido degrado ambientale.

Ad esempio, secondo la BBC, persino una scintilla che vola dalla ruota di un treno può causare il divampare delle fiamme. Ovviamente fuochi, mozziconi di sigarette ancora accesi, fiammiferi, fuochi d'artificio e detriti bruciati sono solo alcuni dei "colpevoli" che possono creare un nefasto incendio simile.

Insomma, ancora una volta gli esseri umani sono i responsabili di qualcosa di così grande e di eventi che stanno letteralmente bruciando i polmoni del mondo. Grazie a questa nuova piattaforma tecnologica chiamata Sage, che impiega l'utilizzo di tecnologie informatiche avanzate, sarà possibile prevenirli... ma dobbiamo fare meglio di così, per evitare eventi come il Bootleg fire dell'Oregon.