Piccola riduzione dell'altitudine degli aerei potrebbe ridurre del 59% l'impatto climatico

I cambiamenti climatici stanno minacciando diversi aspetti della nostra vita: a partire dalla temperatura degli oceani (che si stanno riscaldando al ritmo di 5 bombe atomiche al secondo) fino alle creature che vivono sulla Terra.

Tutto quello che possiamo fare per ridurre le emissione è ben accetto: secondo un nuovo studio, infatti, potremmo ridurre piuttosto facilmente l'impatto sui viaggi in aereo. In che modo? Abbassando di soli 610 metri l'altitudine di volo. In questo modo si potrebbe ridurre del 59% l'impatto climatico delle scie che questi velivoli si lasciano alle spalle.

Le scie di condensazione (o scie di vapore) sono nuvole artificiali di vapore acqueo condensato che possono formarsi al passaggio degli aerei. Quest'ultime sono dovute alla rapida condensazione in ghiaccio del vapore acqueo presente nei gas di scarico dell'aereo durante la navigazione in alta quota, dove la temperatura esterna è molto bassa. Secondo lo studio, inoltre, solo il 2% dei voli avrebbero bisogno di effettuare questa regolazione dell'altitudine.

"Secondo il nostro studio, la modifica dell'altitudine di un piccolo numero di voli potrebbe ridurre significativamente gli effetti climatici delle scie", afferma l'ingegnere civile Marc Stettler, dell'Imperial College di Londra. "Questo nuovo metodo potrebbe ridurre molto rapidamente l'impatto climatico complessivo dell'industria aeronautica."

Volando all'altitudine richiesta si consumerebbe un po' di carburante extra, tuttavia, questo piccolo effetto collaterale sarebbe compensato dalla ridotta formazione di scie. Utilizzando una nuova tecnologia di combustione dei motori più efficiente, inoltre, il contributo delle scie al cambiamento climatico potrebbe scendere fino al 90%. Visto le così tante variabili in gioco, sarà necessario approfondire la ricerca su un set più grande di dati.