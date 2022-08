Piccola rivoluzione per Android: Google apre finalmente alle app 'multi-device'

A margine del lancio di Android 13 da parte di Google, l'azienda di Mountain ha annunciato una novità potenzialmente di enorme peso per il suo sistema operativo: d'ora in poi, infatti, Big G renderà più semplice lo sviluppo di app "multi-device" a partire dagli SDK di Android.

Facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire cosa significhi "app multi-device": come spiega un post sul blog di Android, un'app multi-device è un'applicazione che può funzionare su dispositivi estremamente diversi tra loro, come smartphone, tablet, televisori, automobili e console, sia che essi abbiano un sistema operativo legato ad Android sia che possiedano un OS diverso.

Finora, infatti, lo sviluppo di app capaci di girare facilmente su device così diversi tra loro, soprattutto in un sistema frammentato come quello di Android, è stato piuttosto complesso, richiedendo agli sviluppatori molti più test e il rilascio di versioni diverse della stessa app per dispositivi che, pur avendo lo stesso sistema operativo, sono estremamente variegati tra loro.

Con il nuovo SDK per il cross-device, invece, Google vuole permettere agli sviluppatori di garantire la stessa esperienza con le stesse app su device diversi, sfruttando in particolare le possibilità di connettività offerte dal Bluetooth e dalle connessioni Wi-Fi. Un esempio calzante è quello della creazione di un ordine in un'app come UberEats, Deliveroo e Glovo: grazie al nuovo SDK, sarà infatti possibile creare ordini condivisi da device diversi, usando la medesima app sullo smartphone, sul tablet o persino sull'automobile, per inviare poi le informazioni necessarie all'ordine tramite uno solo di questi dispositivi.

Quello promesso dal nuovo SDK è dunque un miglioramento per Nearby Share, che permette già da ora di condividere alcuni dati tra un device e l'altro, specie tra smartphone e PC Windows. In questo caso, però, l'SDK dovrebbe anche permettere di sviluppare più facilmente app e interfacce per device estremamente diversi tra loro, garantendo comunque un'enorme facilità di collaborazione tra prodotti Android: insomma, un altro passo avanti verso un vero e proprio ecosistema condiviso di Google.