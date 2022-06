Piccola rivoluzione per iPad 10: in arrivo con USB-C e modem 5G

Dopo avervi parlato dell'imminente lancio dell'iPad Pro M2, pare che un altro nuovo dispositivo sia in arrivo per completare la lineup di tablet di Cupertino. Stiamo parlando dell'iPad "vanilla" di decima generazione, che potrebbe debuttare sul mercato entro la fine del 2022 portando con sé numerose novità rispetto ai predecessori.

La notizia arriva da un report esclusivo di 9to5Mac, che spiega anche le caratteristiche hardware del dispositivo. Accanto ad una scheda tecnica decisamente prevedibile, composta da un chip A14 Bionic e da un modem 5G, infatti, il tablet di Cupertino sarà anche il primo con un connettore USB-C, segnando dunque l'addio alla tradizionale porta Lightning su tutti gli iPad.

Secondo il report, quest'anno Apple starebbe lavorando a dei miglioramenti significativi per l'iPad "base", ormai giunto alla sua decima generazione, che passerebbero proprio per l'implementazione della porta USB-C: quest'ultima, d'altro canto, è stata già inserita sugli iPad Pro nel 2018, sugli iPad Air nel 2020 e sugli iPad Mini nel 2021.

Il passaggio all'USB-C è un salto piuttosto deciso per gli iPad, dal momento che il nuovo connettore garantisce un trasferimento dati molto più rapido rispetto alle porte Lightning, basate sullo standard USB 2.0, e rende i tablet compatibili con un numero molto più elevato di accessori.

Sempre secondo 9to5Mac, poi, l'iPad di decima generazione avrà uno schermo Retina identico ad iPad Air. Le dimensioni del display dovrebbero inoltre aumentare leggermente, passando dagli attuali 10,2" dell'iPad di nona generazione ad una diagonale più generosa, pari a 10,5" o addirittura a 10,9".

Infine, sotto la scocca l'inclusione del chip A14 Bionic dovrebbe garantire prestazioni migliorate del 30% a confronto con il SoC A13 Bionic dello scorso anno, mentre sembra che l'iPad di decima generazione sarà il primo a supportare la connettività 5G. Sfortunatamente, però, l'utilizzo di un chip Apple Silicon di serie A e non di serie M non permetterà all'iPad 10 di utilizzare Stage Manager, la rivoluzionaria feature di multitasking per iPad lanciata da Apple durante la scorsa WWDC.