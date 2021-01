Questa piccola specie ha devastato il più grande ecosistema di acqua dolce del mondo

Il più grande sistema di acqua dolce connesso al mondo si trova negli Stati Uniti e ne fanno parte i Grandi Laghi del Nord America. In poco più di 30 anni la loro biologia è stata totalmente cambiata con l'insediamento di popolazioni invasive della "cozza quagga" (Dreissena rostriformis). Questa invasione potrebbe arrivare anche in Europa.

Nei laghi inferiori ci sono spesso più di 10.000 cozze per metro quadrato senza lasciare spazio sul fondo del lago per nient'altro. Queste creature consumano così tanto fitoplancton che lontano dalla costa la produzione di materiale vivente dalla luce solare è diminuita fino al 70%. "In termini di biomassa, le cozze quagga sono la forma di vita dominante nei Grandi Laghi", afferma in un comunicato il professor Sergei Katsev dell'Università del Minnesota Duluth.

Rimuovendo il fitoplancton, queste cozze, a loro volta, diminuiscono la fonte di cibo per lo zooplancton, alterando quindi la catena alimentare. Gli impatti associati alla filtrazione dell'acqua, inoltre, includono l'aumento della trasparenza dell'acqua e la diminuzione delle concentrazioni medie di clorofilla.

La limpidezza dell'acqua aumenta la penetrazione della luce, provocando una proliferazione di piante acquatiche che possono cambiare il dominio delle specie e alterare l'intero ecosistema. Ogni quagga delle dimensioni di una moneta può filtrare fino a un litro d'acqua al giorno, strappando via il plancton che per migliaia di anni ha sostenuto direttamente e indirettamente i pesci nativi.

Si presume che le cozze quagga abbiano avuto origine nella sezione ucraina del Mar Nero e probabilmente abbiano iniziato a diffondersi ulteriormente nell'Europa orientale negli anni '40. Le specie invasive sono un grande problema in tutto il mondo: come le carpe asiatiche del Kentucky.