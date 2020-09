Le piccole tartarughe si orientano verso oggetti che hanno le fattezze di un volto

Una ricerca mette in luce come le tartarughe di giovane età, per istinto, si orientano in direzione di strutture e immagini che ricordano dei volti.

La ricerca è stata sviluppata dall'Università di Londra e da quella di Trento. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Proceedings of the National Academy e vede come protagoniste varie tartarughe appartenenti a cinque specie diverse di Testudo. Quello che gli scienziati hanno osservato è che le tartarughe appena nate tendono ad orientarsi verso oggetti oppure immagini che ricordano delle facce. Questo comportamento non è nuovo alla scienza. Anche i bambini appena nati, per esempio, cercano e orientano il volto verso quello della madre.

Questo comportamento è di natura ereditaria ed è molto importante perché crea e cementifica il legame tra il piccolo e la madre. Per testare questo comportamento con le tartarughe, gli scienziati hanno costruito una semplice struttura: su una circonferenza bianca sono stati incollati dei quadratini neri in posizione tale che, il tutto, ricordi una faccia molto stilizzata. Questo volto stilizzato è stato attaccato in diverse zone insieme ad altre strutture, create con gli stessi blocchi, che però non rappresentavano volti stilizzati. Sono stati così testati 136 individui molto giovani diversi, appartenenti a 5 specie diverse di testudo, e il 70% delle volte le tartarughe si orientavano verso i volti stilizzati dimostrando, inoltre, poche preferenze per le altre strutture che non erano volti.

Ecco quindi che questo comportamento si è evoluto da un antenato comune che condividiamo con le tartarughe. A maggior ragione, l’ipotesi che questo sia un comportamento evolutivo insito nei geni è dimostrato dal fatto che le tartarughe sono creature antisociali che non prestano cure parentali alla propria prole. Tale atteggiamento è quindi superfluo ma è un retaggio che queste tartarughe hanno da un antenato comune condiviso con noi e, questo comportamento, non è sparito con l’evoluzione.

Credit immagine: Gionata Stancher