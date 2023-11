Questi piccoli animali sembrano indifesi, ma fanno più guerre degli umani

Le manguste sono note per la loro agilità e ferocia e conducono una vita segnata da conflitti interni e scontri con gruppi rivali. La loro esistenza è un continuo alternarsi di alleanze e battaglie: nonostante le loro dimensioni ridotte, sono guerrieri nati.

La ricerca ha mostrato che i gruppi si scontrano con rivali fino a quattro volte al mese, una frequenza sorprendente per qualsiasi specie animale. Questi scontri non sono semplici scaramucce: si tratta di vere e proprie battaglie, dove i gruppi si fronteggiano in formazioni ordinate prima di tuffarsi in mischie caotiche e rumorose.

Il motivo di questi scontri è ancora oggetto di studio, ma ciò che emerge è l'importanza cruciale dei maschi nei combattimenti. Sono loro a portare il peso della guerra, subendo ferite e sacrifici per la sopravvivenza del gruppo. Questo aspetto bellicoso influenza profondamente la dinamica interna dei gruppi di manguste, determinando chi riceve più cure e attenzioni, chi viene esiliato e chi sopravvive.

Sorprendentemente, la presenza di minacce esterne sembra aumentare il tasso di sopravvivenza dei cuccioli, poiché l'allerta costante degli adulti protegge l'intero gruppo da una varietà di pericoli. Oltre alla loro natura guerriera, le creature affascinano anche per la loro struttura sociale. A differenza dei suricati, che hanno una coppia dominante che si riproduce, nelle società delle manguste tutte le femmine si riproducono simultaneamente, crescendo i cuccioli in un sistema di cura collettiva.

Questi aspetti, uniti alla loro insolita amicizia con i facoceri e alla loro presenza nel folklore britannico, li rendono animali unici e affascinanti. A questo proposito, dovete anche leggere la storia di Gef, una mangusta parlante nata a Nuova Delhi nel 1852.