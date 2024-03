Questi 'piccoli draghi' acquatici si trovano in Italia e sono incredibili, ecco perché

Le cosiddette salamandre delle caverne sono note per trascorrere la loro vita nelle grotte subacquee, ma una nuova ricerca ha stupito persino gli scienziati, scoprendo che questi anfibi salgono in superficie molto più spesso di quanto credevamo in passato. Vediamo i dettagli.

Stiamo parlando del proteo (Proteus anguinus), uno strana creatura unica nel suo genere e che possiamo trovare solo in alcune zone specifiche dell’Europa, tra cui il nord Italia. Il proteo è di dimensioni ridotte - portando così al suo soprannome di "piccolo drago", in antichità - ed è sostanzialmente cieco, per via dei suoi habitat completamente oscuri, in cui si muove grazie alla percezione dei campi elettrici.

Il corpo semitrasparente di questi animali (che potete ammirare a questo link), insieme alla loro abilità nel nascondersi, li rende uno degli anfibi più difficili da studiare; ciononostante, i recenti studi hanno dimostrato che non amano stare solo sott’acqua.

“Ad oggi, le osservazioni del proteo al di fuori delle caverne sono limitate,” spiegano i ricercatori, i quali hanno però avvistato un esemplare nuotare in una sorgente sopra una grotta, qualche tempo fa. “Non ce lo aspettavamo, ma abbiamo visto diversi protei durante la luce del giorno, in condizioni che dovrebbero essere del tutto indesiderate per questi specialisti delle caverne.”

Gli avvistamenti - avvenuti perlopiù nel 2020 e in ben 15 sorgenti del nord Italia – hanno portato ad un’altra scoperta senza precedenti: un esemplare allo stato di larva, che rappresenta il proteo più piccolo mai trovato in natura.

Insomma, si tratta di un animale su cui rimane chiaramente ancora molto da scoprire e da imparare. Del resto, persino le abilità degli axolotl continuano a sorprenderci.

