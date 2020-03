Questi piccoli (e incredibili) robottini esploreranno la Luna

Per l'esplorazione della Luna ci sono diversi piani in mente: dal dispiegamento di veicoli spaziali incredibilmente tecnologici alla creazione di una stazione spaziale orbitante intorno al nostro satellite; insomma, gli astronauti delle missioni Artemis non arriveranno di certo impreparati sopra la nostra bella luna.

L'Autonomous Pop-Up Flat Folding Explorer Robot (chiamato semplicemente A-PUFFER) potrebbe prendere presto il volo su un lander lunare commerciale nei prossimi anni. La nuova edizione di questi piccoli robot della NASA, infatti, ha recentemente dimostrato le proprie capacità su terreni accidentati presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA nel sud della California.

L'idea è esplorare le regioni della Luna e acquisire informazioni su luoghi che possono essere difficili da raggiungere per gli astronauti, come crateri e grotte. Oltre alle ruote più grandi delle versioni precedenti, ogni robot ha un computer di bordo aggiornato con una radio wireless per la comunicazione e una telecamera stereo per rilevare l'ambiente di fronte.

Poiché ogni A-PUFFER è abbastanza piccolo da stare in una scatola da scarpe, è possibile distribuire più robot per lavorare insieme. Il team di tre persone ha percorso con successo il terreno sabbioso e roccioso del Mars Yard di JPL, mappando contemporaneamente l'ambiente utilizzando i sensori. Insieme, questo sistema dimostra una capacità che potrebbe mappare in modo affidabile parti della Luna che non sono mai viste prima.

"L'autonomia collaborativa e multi-rover ha la promessa di sbloccare nuove missioni che sono troppo rischiose per un singolo rover o richiedono semplicemente più di un veicolo per raggiungerlo", ha dichiarato Jean-Pierre de la Croix, project manager di A-PUFFER presso JPL.