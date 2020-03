Piccoli giardini nelle città potrebbero fornirci tonnellate di prodotti freschi

Utilizzando la città di Sheffield, in uno studio pubblicato su Nature Food, i ricercatori hanno dimostrato che se solo il 10% degli spazi verdi di questa città venisse riservato all'agricoltura, potrebbe fornire al 15% della popolazione locale tutta la frutta e verdura necessaria.

"Al momento, il Regno Unito è totalmente dipendente da complesse catene di approvvigionamento internazionali per la stragrande maggioranza dei nostri frutti e metà della nostra verdura, ma la nostra ricerca suggerisce che c'è spazio più che sufficiente per far crescere ciò di cui abbiamo bisogno a portata di mano", afferma l'ecologo Jill Edmondson dell'Università di Sheffield. "Anche l'agricoltura di una piccola percentuale di terra disponibile potrebbe migliorare l'ambiente di una città e aiutare a costruire un sistema alimentare più resiliente."

Tutto questo spazio non "sfruttato", è stato trovato tramite l'utilizzo di un sistema di informazione geografica (GIS). Le colture considerate dagli autori dello studio potevano essere piantate nel terreno o su tetti piani. Questi luoghi, per ortaggi come i pomodori, potrebbero essere estremamente proficui. Oggi, il Regno Unito importa l'86% della sua fornitura totale di pomodori, ma se solo il 10% dei tetti piani di Sheffield ospitassero delle piantagioni di pomodori, potrebbero far crescere abbastanza cibo per il 2% della popolazione britannica. Una cifra che salirebbe al 12% qualora venissero utilizzati tre quarti dei tetti.

Nonostante Sheffield abbia la sesta popolazione più grande in Inghilterra e Galles, dal punto di vista nutrizionale è tra le più svantaggiate. Questo studio cerca di risolvere il problema, con una soluzione che potrebbe essere applicata a diverse città del mondo. "Ci vorranno significativi cambiamenti culturali e sociali per raggiungere l'enorme potenziale crescente delle nostre città, ed è cruciale che le autorità lavorino a stretto contatto con le comunità per trovare il giusto equilibrio tra spazio verde e orticoltura", afferma Duncan Cameron, direttore dell'Institute for Sustainable Food all'università di Sheffield.