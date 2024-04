Alcuni piccoli primati velenosi sono nati in uno zoo degli Stati Uniti

Una lieta notizia è stata appena diffusa dai canali ufficiali dello Smithsonian's National Zoo and Conservation Biology Institute (NZCBI). Lo scorso 21 marzo all'interno dello zoo sono nati due piccoli lori lenti pigmei, degli strani primati che presentano delle caratteristiche ancestrali.

I custodi dello zoo sospettavano che la loro madre fosse incinta da qualche settimana, ma in previsione di ottenere per la prima volta dei lori nati in cattività hanno preferito non disturbare la madre, scegliendo volontariamente di non stressarla con gli esami, anche perché la pelliccia rende molto difficile effettuare un'ecografia.

Bisogna inoltre considerare che questa specie - nota agli scienziati con il nome latino Nycticebus pygmaeus - produce una sostanza velenosa, che se ingerita può anche risultare mortale agli stessi esseri umani. I lori sono infatti fra i pochi mammiferi velenosi del mondo e un po' come per gli ornitorinchi è molto difficile maneggiarli.

I due cuccioli nati nel NZCBI sono in salute e sono costantemente tenuti d'occhio dai veterinari del centro, visto che uno dei due è leggermente più piccolo e denutrito dell'altro. I loro genitori sono stati trasportati in questo zoo proprio con la speranza che potessero riprodursi, un evento che non tutti gli scienziati ritenevano possibile, visti i numerosi tentativi finiti a vuoto negli anni precedenti.

Questi animali sono nativi del sud est asiatico ed in particolare della provincia cinese dello Yunnan, della Cambogia, del Laos, del Vietnam e della Thailandia. Abitano le foreste pluviali e sono state inserite all'interno della Lista delle specie minacciate della IUCN. Questa specie rischia di scomparire soprattutto per colpa dei bracconieri e delle compagnie estrattive di minerali, che abbattono le foreste alla ricerca di potenziali nuove cave.

Secondo alcuni studiosi questi animali sarebbero tra l'altro una sottospecie del lori lento della Sonda (Nycticebus coucang), che presenta un morso velenoso, ma attualmente si attendono delle indagini genetiche per confermare o meno questa supposizione.

