Piccoli robot eliminano completamente l'infezione da polmonite nei topi in soli 3 giorni

Diciamoci la verità, oggi un po’ tutti i mestieri sono a rischio a causa del progresso tecnologico. Alcune occupazioni, tuttavia, necessitano dell’operato dell’essere umano, come la medicina... Per il momento.

Dei robot microscopici sono stati in grado di liberare i polmoni dei topi da un’infezione da polmonite. Questi cyborg, formati da cellule di alghe e nanoparticelle di antibiotici, nuotano verso i microbi insiti nell’apparato respiratorio dei topi, per poi somministrare il farmaco e liberare gli organi dall’infezione. I topi non trattati dai microrobot sono morti in solo tre giorni, mentre invece quelli “cyber-assistiti” sono riusciti a sopravvivere, non presentando nessun effetto collaterale.

Nello specifico, i ricercatori hanno utilizzato le cellule naturali delle alghe per dare movimento ai robot, consentendo loro di spostarsi in modo fluido attraverso i polmoni e raggiungere i batteri, cosa che i farmaci comuni non possono fare. La squadra ha confezionato nanoparticelle di antibiotici in piccole sfere rivestite dalla stessa membrana dei globuli bianchi, in quanto quest’ultima è capace di assorbire le molecole che causano infiammazioni. Ergo, i microrobot uccidono l’agente patogeno e raccolgono i prodotti nocivi di quest’ultimo.

Tali cyborg furono già impiegati sui topi, per viaggiare attraverso il sangue e lo stomaco, ma questa volta i ricercatori hanno deciso di alzare la posta in palio, sottoponendo gli animali ad una sana dose di Pseudomonas aeruginosa, che provoca una forma fatale di polmonite.

La quantità di antibiotico trasportato dai microrobot era 3.000 volte inferiore alla quella richiesta per una normale somministrazione in endovena. In virtù dell’aumento della resistenza agli antibiotici, trattare le infezioni in questo modo potrebbe essere la svolta.

“Con un'iniezione endovenosa, solo una piccolissima frazione di antibiotici entra nei polmoni. Ecco perché molti degli attuali trattamenti antibiotici per la polmonite non funzionano quanto dovrebbero, portando a tassi di mortalità molto elevati nei pazienti più gravi", afferma Victor Nizet, professore presso la U.C. San Diego School of Medicine e coautore dello studio, in una dichiarazione.

[Crediti: Fangyu Zhang e Zhengxing Li]