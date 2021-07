Soltanto una piccolissima frazione del nostro DNA è unicamente umano

Il nostro codice genetico, ovvero il DNA, è unico per le specie... anche se è molto simile tra loro. Soltanto dall'1,5 al 7% del genoma umano, infatti, contiene esclusivamente DNA umano, secondo quanto riferiscono i ricercatori il 16 luglio sulla rivista Science Advances.

Questo DNA esclusivo, sparso in tutto il genoma, tende a contenere geni coinvolti nello sviluppo e nella funzione del cervello. "Non so se saremo mai in grado di dire cosa ci rende unicamente umani", afferma Emilia Huerta-Sanchez, genetista della Brown University di Providence, che non è stata coinvolta nello studio. "Non sappiamo se questo ci fa pensare in un modo specifico o avere comportamenti specifici".

Nello specifico, gli esperti del nuovo studio hanno esaminato i genomi di 279 persone. Alcuni di questi avevano DNA proveniente dai Neandertal, altri dai Denisova e altri ancora da un antenato comune degli umani e da quei parenti perduti da tempo. In questo caso, circa il 50% del genoma collettivo contiene regioni in cui una o più persone hanno ereditato il DNA dai Neandertal o dai Denisova.

Il codice genetico unicamente umano sembra essere "appena" dall'1,5 al 7%. Le modifiche che rendono unico il DNA umano sono sorte durante un paio di esplosioni evolutive, probabilmente circa 600.000 anni fa e di nuovo circa 200.000 anni fa.

"Dato che gli esseri umani e i Neandertal hanno intrapreso strade evolutive separate relativamente di recente, non sorprende che solo il 7% o meno del genoma abbia evoluto modifiche unicamente umane" afferma infine James Sikela, uno scienziato genomico presso l'Anschutz Medical Campus dell'Università del Colorado (non coinvolto nello studio).

Secondo gli esperti, infatti, questa stima della quantità di regioni unicamente umane non farà che diminuire.