Questo piccolissimo robot curerà i tumori degli esseri umani dall'interno

La startup Bionaut Labs, con sede a Los Angeles, ha rivelato al mondo di star lavorando su minuscoli dispositivi telecomandati che possono viaggiare attraverso il corpo umano per fornire dosi mirate di medicina ai pazienti che ne hanno bisogno.

L'azienda afferma che le sue macchine, chiamate Bionauts, sono progettate per "rivoluzionare il trattamento dei disturbi del sistema nervoso centrale". Questi piccolissimi dispositivi, più piccoli di un millimetro e con poche parti mobili, sono progettati per viaggiare verso tumori difficili da raggiungere, consentendo un trattamento mirato.

Queste minuscole macchine assomigliano a una vite che si fa strada attraverso il corpo tramite un movimento rotatorio. Come fa a muoversi? Per ottenere questo movimento, vengono utilizzati i campi magnetici generati all'esterno del corpo del paziente.

L'obiettivo principale dell'azienda è sviluppare un trattamento per i gliomi del tronco cerebrale (tumori rari), che vengono tipicamente diagnosticati in giovane età e sono notoriamente difficili da trattare poiché attaccano una parte vitale del cervello incaricata di regolare il battito cardiaco e la respirazione.

I Bionauts saranno in grado di viaggiare attraverso il liquido cerebrospinale del cervello, dove sbloccheranno un meccanismo che eroga direttamente le chemioterapie. Attualmente l'azienda sta ricevendo diversi finanziamenti; in futuro, inoltre, potrà focalizzarsi anche su altri tipi di malattie neurodegenerative e persino affrontare condizioni acute come l'ictus.

Non è la prima azienda che sta cercando di sviluppare qualcosa del genere: ci sta provando la Cornell University e i ricercatori dell’ETH di Zurigo.