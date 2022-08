Questo piccolo animale riesce a cantare come un essere umano

Sapevate che sull'isola di Sulawesi, in Indonesia, esiste un animale con straordinarie doti vocali? Si tratta del Tarsio, un piccolo primate che vive esclusivamente sulle Isole del Sud-Est asiatico, ed è l'animale che ha ispirato i famosi Furby.

Un team di ricercatori delle università di Sam Ratulangi a Sulawesi e della Cornell a New York, hanno deciso di focalizzare l'attenzione su questi vocalizzi effettuati abitualmente dagli animali. Lo studio è stato condotto nella foresta del Tangkoko National Park di Sulawesi nel corso dei due mesi estivi (luglio e agosto) del 2018 mediante l'utilizzo di registratori portatili ad alta definizione.

Sono stati registrati in totale 50 duetti eseguiti da 14 diverse coppie di tarsi. Queste, sono state poi sottoposte ad un algoritmo in grado di riconoscere non solo le singole note ma anche ulteriori strutture più complesse "cantate" dagli animali. I risultati sono stati sorprendenti.

I tarsi infatti, cantano utilizzando il "belcanto", ovvero una tecnica tipica dell'opera che consiste in vocalizzi su singole sillabe. Non tutti però sono in grado di farlo nello stesso modo. Quelli che infatti cantano più lentamente sono in grado di utilizzare una gamma più ampia di frequenze e quindi di variare maggiormente ogni singola nota.

Quelli che invece coprono meno frequenze, sono più rapidi nel cantare. Si è riscontrato che gli esemplari ad eccellere in entrambe le categorie sono davvero pochi. Gli studiosi ipotizzano che un canto molto variegato e rapido possa costare molta energia e non tutti gli esemplari possono sostenerlo.

Inoltre, secondo gli stessi autori, i duetti dei tarsi potrebbero rappresentare una forma di corteggiamento, nel quale colui che canta meglio avrà sicuramente maggior probabilità di farsi notare da un possibile partner.

Un'altra ipotesi è che sia un comportamento esclusivo e nato dai soli tarsi che abitano queste zone, ovvero il Borneo e le Filippine, dal momento che sono gli unici a creare letteralmente questo spettacolo ogni mattina, con i loro canti sonori.

Come se non bastasse, l'isola di Sulawesi è anche la sede delle più antiche pitture rupestri al mondo. Purtroppo però, i cambiamenti climatici stanno rovinando anche questo paradiso naturale, andando ad intaccare queste storiche ed uniche testimonianze.