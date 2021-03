Questo piccolo artefatto potrebbe essere un 'meme' medievale

Prima dell'avvento di internet la gente si divertiva lo stesso. Certo, sicuramente i modi non erano immediati come oggi, ma degli archeologi potrebbero aver trovato quello che definiscono un "meme" storico trovato nel nord dell'Inghilterra e risalente addirittura al Medioevo.

Si tratta, in poche parole, di un uomo seduto su un guscio di una lumaca posta sul dorso di una capra. Il pezzo, trovato in un campo a Pontefract nello Yorkshire occidentale, risale al 1200-1350 dopo Cristo e gli esperti del British Museum ritengono che l'insolito artefatto possa essere stato una forma di "meme medievale".

I cavalieri armati che combattono le lumache sono comuni nei manoscritti di questo periodo, secondo quanto riporta il museo. Le lumache erano spesso usate per simboleggiare la codardia, suggerendo una vittoria per il bene sul male. Tuttavia, questo non spiega l'insolita "fusione" tra l'uomo e il guscio della creatura strisciante.

"Questo potrebbe suggerire che il significato originale di 'bene contro il male' sia mutato in connotazioni satiriche", affermano gli esperti. "L'immagine del cavaliere in preghiera che emerge da un guscio di lumaca in cima a una capra implica un elemento di parodia o satira", afferma nel comunicato Beverley Nenk, curatore delle collezioni tardo medievali al museo.

La cavalcatura può essere un riferimento satirico al comportamento codardo o non cavalleresco degli avversari in battaglia, o come una semplice parodia delle classi cavalleresche. Insomma, sembra che il senso dell'umorismo sia stato sempre una costante negli esseri umani. Qualcosa che non è mai cambiato, si sono solo trasformati i metodi per dimostrarlo.

A proposito di scoperte medievali: una spada vecchia 1.000 anni fa è stata trovata in Polonia, mentre un cimitero medievale è stato scoperto a Cambridge.