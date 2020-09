Il piccolo CAPSTONE è pronto a fare da apripista per il Gateway Lunare

Un piccolo satellite cubesat avrà un ruolo fondamentale per la prossima esplorazione lunare: dovrà provare manovre e orbite mai testate da nessun veicolo prima d’ora, raccogliendo dati ed esperienze di elevata importanza per il Gateway, il futuro avamposto spaziale in orbita intorno alla Luna.

Il satellite ha un nome semplicissimo: Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment, ma per fortuna è nettamente più comodo chiamarlo con l’acronimo di CAPSTONE. Non è più grande di un forno a microonde, e pesa poco meno di 55kg. Il suo essere così piccolo però non deve lasciarci indifferenti alla sua importanza: può essere considerato il “pezzo zero” del Gateway Lunare, che vedrà la luce solo dopo il 2023.

CAPSTONE è stato costruito per eseguire un’orbita piuttosto complessa, mai provata da nessun oggetto artificiale: la “near rectilinear halo orbit” (NRHO), ovvero un’orbita halo quasi rettilinea. Fa parte della famiglia delle orbite halo, un complesso insieme di traiettorie non più considerabili come piane, ma fortemente tridimensionali. Sono nate per dare una soluzione pratica al problema dei tre corpi, un fastidioso problema di dinamica che da sempre attanaglia i viaggi spaziali.

Sfruttando una piccola propulsione che permette piccoli aggiustamenti, più l’influenza gravitazionale dei corpi massivi principali (Luna-Terra-Sole), CAPSTONE si terrà in orbita cis-lunare al meglio delle sue capacità, tentando di capire se sarà possibile emulare la stessa cosa con i moduli del Gateway Lunare.

Il piccolo cubesat è stato, a detta degli stessi costruttori che vi hanno lavorato, un grande miracolo dell’ingegneria: “è interessante notare come il programma CAPSTONE ha poco più di un anno ma stiamo già attivamente integrando il veicolo spaziale che verrà lanciato all'inizio del prossimo anno", ha affermato Bradley Cheetham, CEO e presidente di Advanced Space (la società che si è occupata del satellite per conto della NASA). Tutto questo - ricordiamolo – è stato possibile nonostante i ritardi e i problemi che la pandemia globale ha causato il tutto il mondo. “Direi che una delle cose più degne di nota del programma fino ad ora è stata la squadra", ha ribadito Cheetham.

Il lancio dovrebbe avvenire nei primi mesi del 2021, mediante il lanciatore “Electron” di Rocket Lab. Verrà adoperato anche il bus satellitare Photon della compagnia, che poterà il carico a destinazione dopo che il razzo avrà già fatto ritorno sulla terra. Di Rocket Lab e della sua flotta ve ne abbiamo parlato anche qui.

Se voleste avere una visione più chiara di come una traiettoria NRHO possa apparire, qui trovate un link dell’ESA che mostra un render digitale dell’orbita.