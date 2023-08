Il più piccolo cetaceo del mondo si sta estinguendo a causa dell'uomo

La Commissione internazionale per la caccia alle balene (IWC) ha lanciato il suo primo allarme estinzione in 70 anni di storia. L’obbiettivo è quello di favorire delle iniziative per evitare la scomparsa del mammifero marino più piccolo al mondo.

Il vaquita è una rara specie di focena che vive soltanto nelle acque del Golfo della California. Si stima che oggi siano rimasti soltanto 10 esemplari in vita, contro i circa 30 del 2017 e il motivo di questo declino della popolazione è ancora una volta l’uomo. Spesso, infatti, I vaquita restano intrappolati all’interno delle reti da posta, particolari reti utilizzate per la pesca illegale al totoaba, un pesce molto apprezzato all’interno del mercato nero cinese.

Nel corso degli anni, le autorità governative messicane e statunitensi, si sono impegnate per impedire che i vaquita si salvassero dall’estinzione. Il piano era quello di utilizzare dei delfini addestrati per localizzare i pochi esemplari rimasti e trasferirli in un rifugio marino dove avviare un programma di riproduzione in cattività. Il progetto, a cui ha partecipato anche la Fondazione Leonardo di Caprio, è stato però abbandonato dopo la morte di una femmina catturata.

La Marina messicana ha quindi cercato di creare un'area a tolleranza zero utilizzando dei blocchi di cemento per impedire fisicamente l'uso delle reti incriminate. Tuttavia, è evidente che anche questa misura non ha avuto gli effetti sperati. Per questo motivo, l'IWC chiede di vietare al 100% la pesca con le reti da posta e di adottare alternative sicure e sostenibili, per evitare che i vaquita facciano la fine di questa antica balena estinta trovata in Egitto.