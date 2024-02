Questo piccolo chip potrebbe rivoluzionare i computer quantistici

Scienziati hanno realizzato un qubit, o bit quantistico, che può mantenere la "coerenza quantistica" a temperatura ambiente, un traguardo precedentemente raggiungibile solo a temperature vicine allo zero assoluto. Di seguito, troverete i dettagli del nuovo studio.

Questo qubit utilizza un cromoforo a base di pentacene, una molecola di colorante, inserito in una struttura metallo-organica (MOF). La coerenza quantistica è stata osservata brevemente a temperatura ambiente, come riportato in un articolo pubblicato sulla rivista Science Advances.

A differenza dei computer classici che usano bit espressi come 1 o 0, i computer quantistici utilizzano qubit che possono esistere in una sovrapposizione di 1 e 0. I qubit fisici creano una sovrapposizione tra le posizioni di spin-up e spin-down di un elettrone. Google e IBM utilizzano rispettivamente alluminio e una miscela di alluminio e niobio nei loro chip.

I qubit multipli possono essere uniti dall'entanglement quantistico, consentendo loro di esistere in molti stati simultaneamente. Ed è proprio questo che rrende i computer quantistici potenzialmente più potenti di quelli classici. Nel nuovo studio, i ricercatori hanno utilizzato un cromoforo basato su idrocarburi pentacene e per raggiungere lo stato quantico a temperature più elevate, hanno intrappolato le molecole di cromoforo nella MOF.

In questo modo hanno limitato il movimento della molecola di colorante, mantenendo gli elettroni eccitati in uno stato intrecciato, esponendoli a impulsi di microonde. Sebbene la scoperta non porti direttamente a computer quantistici a temperatura ambiente nel futuro immediato, il risultato è un importante passo avanti nel campo del calcolo quantistico.