Questo piccolo crostaceo ha gli occhi più veloci del regno animale

Un nuovo studio ha scoperto che i cosiddetti "Snapping shrimp" hanno gli occhi più veloci del pianeta. La ricerca, pubblicata sulla rivista Biology Letters, ha rivelato che questi piccoli animali hanno una vista superveloce, aggiornando sostanzialmente la loro visione 160 volte al secondo.

Come hanno fatto a testare questa sorta di "superpotere"? I ricercatori hanno utilizzato un filo conduttore sottile per registrare gli impulsi elettrici provenienti dagli occhi dell'Alpheus heterochaelis. Hanno esposto i crostacei a dell luci a intermittenza e monitorato la loro risposta. Il loro risultato ha rivelato che hanno una frequenza di campionamento temporale (un termine utilizzato per descrivere la frequenza con cui l'occhio può aggiornare la sua vista per creare un'immagine non sfocata dal movimento) di almeno 160 Herz, portando a casa il titolo di "occhi più veloci mai descritti in un animale acquatico".

Una vista del genere avvantaggia gli animali nell'identificazione di ostacoli o bersagli in rapido movimento in ambienti complessi ed è una caratteristica spesso osservata negli animali volanti. Si ritiene che il piccione abbia una delle frequenze di campionamento più veloci nel regno animale di 143 Hz. Mentre gli esseri umani di "solo" 60 Hz.

Nel caso dello Snapping shrimp, i ricercatori ritengono che questa incredibile capacità li aiuti a rilevare piccoli oggetti che si muovono attraverso il loro campo visivo con chiarezza, nonostante l'ambiente strutturalmente complesso in cui vivono.