Questo piccolo magnete ha creato il campo magnetico più forte del mondo

Degli scienziati hanno creato il più forte campo magnetico della Terra, utilizzando un magnete che può essere tenuto sul palmo della mano con un peso di 390 grammi. Per capire il passo avanti, pensate che il precedente record è stato detenuto da un magnete pesante 35 tonnellate (costruito sempre dalla stessa compagnia).

Questo elettromagnete ha generato un campo magnetico di 45.5 tesla, 20 volte la forza degli strumenti utilizzanti per l'imaging a risonanza magnetica negli ospedali (le macchine utilizzate, appunto, per la risonanza magnetica che hanno una potenza di 2 o 3 tesla).

Questa ricerca è stata condotta da Seungyong Hahn, un ingegnere di MagLab. Nell'articolo pubblicato su Nature, viene affermato che i nuovi superconduttori del magnete sono stati realizzati con un nuovo composto chiamato REBCO (rare earth barium copper oxide), capace di trasportare il doppio di corrente dei superconduttori utilizzati per i precedenti magneti.

Gli scienziati hanno inoltre tolto l'isolamento del supermagnete, e sembra aver fatto la differenza. "Il fatto che i giri della bobina non siano isolati l'uno dall'altro significa che possono condividere la corrente molto facilmente ed efficacemente al fine di aggirare questi ostacoli", ha detto David Larbalestier, coautore dell'articolo.

Il team ha delle grandi aspettative per questa tecnologia, che potrebbe creare un nuovo standard. "Questo è davvero un traguardo di miniaturizzazione che potrebbe potenzialmente fare per i magneti ciò che il silicio ha fatto per l'elettronica", ha dichiarato il direttore di MagLab, Greg Boebinger, in una nota.

"Questa tecnologia potrebbe portare a piccoli magneti che fanno grandi lavori in luoghi come rilevatori di particelle, reattori a fusione nucleare e strumenti diagnostici in medicina" ha poi concluso. Di recente anche un altro record è stato polverizzato - letteralmente - da un laser capace di sparare 10 petawatt di potenza.