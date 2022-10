Da piccolo avevi gli occhi azzurri, ma ora no? Ora sai il perché

“Da bambino avevo gli occhi azzurri!”, quante volte sei stato scimmiottato per questa tua affermazione? Ebbene, ora potrai spiegare al tuo amico burlone perché i tuoi occhi hanno cambiato colore nel corso del tempo. Si badi bene, però, che questo è un campo di studio che necessita di ulteriori approfondimenti, ma abbiamo comunque scoperto qualcosa.

L’oftalmologa di Byers Eye Institute, della Standford University, che ha inaugurato le ricerche è Cassie Ludwig e ha rintracciato 148 bambini per scoprire che gli occhi azzurri hanno maggiori probabilità di cambiare colore nelle prime fasi della vita, rispetto la cromaticità scura.

I risultati del test avevano individuato 40 bambini col “mare negli occhi”, ma 11 di loro erano passati dal color chiaro a tonalità più scure, tra il marrone e il verde, dopo due anni. Quasi tutti i 77 neonati con iride marrone avevano mantenuto l’originaria gradazione. Insomma, su un campione di 148 bambini, la dottoressa Ludwig ha determinato che gli occhi, con l’avanzare dell’età, tendono a diventare più scuri e non più chiari. Ad avvalorare la sua tesi è una precedente ricerca che identificava l’età di sei anni come la fine di questo processo di variazione cromatica.

Il professor David Mackey, dell’Università dell’Australia Occidentale, ha avanzato l’ipotesi di una motivazione genetica dietro il cambiamento del colore degli occhi, affiancandolo al fenomeno più comune del mutamento della tonalità dei capelli.

“Il pigmento principale negli occhi è la melanina ed è in base a come viene distribuita la melanina che otteniamo diversi colori degli occhi”, ha detto. “Facendo una semplice classificazione: si possono avere occhi azzurri, c'è anche chi parla di grigio ma in realtà è una variante del blu, poi si hanno le combinazioni nocciola e verde, e poi c’è il marrone, e questo può essere chiaro marrone o marrone scuro. Tutto ciò è correlato alla quantità di melanina presente”.

“In realtà non sappiamo cosa influenza quei cambiamenti di colore”, ha continuato, ma lo studioso non esclude un fattore ambientale come scatenante. “Si può dire che quasi per tutto c'è un'interazione tra genetica e ambiente, anche per cose che consideriamo totalmente genetiche o totalmente ambientali”, spiega. Inoltre, da annoverare tra i fattori del cambiamento del colore degli occhi ci sono lesioni, infezioni e virus.

Rimanendo in tema di iridi e colori, vi siete mai chiesti perché i nostri occhi appaiono rossi nelle fotografie?