Questo piccolo organismo trovato in un lago riscrive le regole del DNA

In uno stagno del Parco dell'Università di Oxford, gli scienziati hanno fatto una scoperta che potrebbe riscrivere ciò che sappiamo sul DNA. Mentre il team di ricercatori, guidato dal Dr. Jamie McGowan, stava lavorando su un nuovo metodo per sequenziare piccole quantità di DNA, hanno isolato un protista, un organismo unicellulare.

Secondo McGowan, definire un protista è complesso, poiché non è né un animale, né una pianta, né un fungo. Sono organismi estremamente variabili, alcuni dei quali sono più vicini agli animali, altri alle piante. Alcuni sono predatori, altri prede, alcuni nuotano liberamente, mentre altri rimangono fermi. La vera sorpresa è venuta quando il team ha analizzato il genoma del protista.

Non solo hanno scoperto che era una nuova specie, chiamata Oligohymenophorea sp. PL0344, ma aveva anche una divergenza unica nel suo codice genetico. Per coloro che hanno studiato la biologia, potrebbero ricordare che il DNA viene trascritto in RNA e poi tradotto in proteine. Ci sono specifici "codoni di stop" nel DNA che indicano dove termina una sequenza genica.

Tuttavia, questo protista ha mostrato che due di questi codoni di stop, che di solito sono collegati, in realtà codificano per due diversi aminoacidi. Questa scoperta sfida ciò che gli scienziati pensavano di sapere sulla traduzione genica. McGowan sottolinea che questa è una scoperta estremamente insolita e che potrebbe ispirare ulteriori ricerche nel campo della genetica.

E la cosa più affascinante? La scoperta rivoluzionaria è stata fatta quasi per caso... e non sarebbe neanche la prima volta.