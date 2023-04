Questo piccolo robot è capace di localizzare e catturare singole cellule

Esiste adesso un robot capace di identificare, intrappolare e trasportare singole cellule. Come osservato anche sulla rivista Advanced Science, il minuscolo dispositivo potrebbe trovare numerose applicazioni: dalla medicina alla purificazione dell'aria.

Il robot ha un diametro compreso tra 5 e 27 micrometri ed è costituito da una sfera di polistirene appositamente progettata rivestita con i materiali conduttivi cromo, nichel e oro. Il nostro aiutante robotico può spostarsi da una cellula all'altra, identificare diversi tipi di cellule, riconoscere quelle sane o morenti, trasportare cellule e applicare farmaci o un gene specifico.

Non è ancora stato testato all'interno del corpo umano, ma questa è una delle aree in cui può essere potenzialmente efficace. Nonostante ciò, gli scienziati lo vedono già bene all'interno di alcuni trattamenti contro il cancro identificando le cellule che si stanno uccidendo all'interno del corpo. Una delle aree in cui questo nuovo robot ha molto potenziale è l'analisi a cella singola.

Come suggerisce il nome, in questo modo gli scienziati osservano il comportamento e le proprietà delle cellule isolate. Attualmente ci sono solo promesse, ma la speranza che il bot possa distribuire farmaci all'interno del corpo o ripulire gli inquinanti in un ambiente è sicuramente molto alta.

"Questa ricerca è stata condotta su campioni biologici in laboratorio per saggi in vitro", afferma infine l'ingegnere meccanico Gilad Yossifon dell'Università di Tel Aviv in Israele. "Ma l'intenzione è quella di sviluppare in futuro micro-robot che funzioneranno anche all'interno del corpo, ad esempio come efficaci vettori di farmaci che può essere guidato con precisione verso l'obiettivo."