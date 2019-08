Un piccolo satellite cinese si è schiantato (di proposito) sulla Luna

Con un peso di 47 chilogrammi Longjiang-2, noto anche come DSLWP-B, è stato inviato nello spazio il 21 maggio 2018 ed è entrato nell'orbita attorno alla Luna solamente quattro giorni dopo.

Il piccolo veicolo spaziale ha condotto il suo lavoro per 437 giorni terrestri, superando anche la durata di un anno progettata per la missione. Così, i funzionari della Cina hanno concluso il suo lavoro in modo spettacolare: facendolo schiantare sul satellite.

Lo schianto è avvenuto il 31 luglio alle 16:20 (ora italiana), secondo l'agenzia di stampa cinese Xinhua. "Il micro-satellite trasportava un rivelatore a onde ultra-lunghe, sviluppato dal National Space Science Center dell'Accademia Cinese delle Scienze, con l'obiettivo di condurre l'osservazione radioastronomica e studiare le radiazioni solari", scrive Xinhua.

Longjiang-2 era dotato anche di una macchina fotografica ad alta definizione, che ha catturato 30 immagini della Luna. "C'è un nuovo cratere sulla Luna", scrive su Twitter Cees Bassa, osservatore satellitare e astronomo che lavora presso ASTRON, l'Istituto olandese di radioastronomia.

La collisione con la Luna è stata pianificata già dal gennaio di quest'anno, ed è stata utilizzata come mezzo per terminare la missione senza lasciare detriti nell'orbita lunare, visto che sono già abbastanza nell'orbita terrestre.



L'agenzia spaziale cinese sembra intenzionata a sbarcare sulla Luna. Obiettivo del paese è di creare un avamposto sul satellite prima del 2030.