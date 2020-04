Questo piccolo e semplice veicolo spaziale sarà mandato ad esplorare i mondi oceanici

L'Universo è pieno di mondi incredibilmente vari e strani. Così, per l'esplorazione di alcuni tipi di luoghi, la NASA ha pensato ad alcuni veicoli specifici: da quelli che possono resistere alle incredibili temperature di Venere, a quelli che possono esplorare i cosiddetti "pianeti oceanici", mondi interamente coperti di acqua.

Il veicolo in questione è formato da due ruote collegate da un semplice asse. Questo strumento - apparentemente - semplice è in grado di aggrapparsi al fondo di uno strato di ghiaccio; un'abilità preziosa che la NASA spera le permetterà di cercare segni di vita sotto la superficie degli oceani su pianeti extrasolari e satelliti.

Si chiama BRUIE ed è una collaborazione tra la NASA e l'Università dell'Australia occidentale (UWA). Il veicolo è stato già testato nell'Artico e in Antartide, le migliori approssimazioni per le condizioni che il mezzo incontrerà su altri mondi, secondo gli ingegneri. "BRUIE, un rover galleggiante con due ruote indipendenti, è progettato per guidare lungo la parte inferiore della crosta di ghiaccio e utilizza strumenti di bordo per rilevare composti che sono di interesse per gli scienziati spaziali", afferma l'ingegnere dell'UWA Dan Arthur. "In futuro, faremo affidamento su tecnologie come BRUIE per consentire l'esplorazione di questi mondi oceanici e oltre."

Dove potrebbe essere mandato il veicolo? La prima destinazione sarà Europa, la luna di Giove, il luogo più probabile in cui trovare la vita. "Europa Clipper potrebbe essere seguita da una missione successiva", continua Arthur, "che mirerà a sbarcare sulla superficie di Europa e dispiegare un'evoluzione di BRUIE, iniziando la ricerca della vita sulla luna ghiacciata".