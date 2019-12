Questo piccolo sensore è capace di misurare il sudore con una precisione senza precedenti

Un ricercatore della Caltech, chiamato Wei Gao, ha recentemente ideato un sensore in grado di monitorare i metaboliti e le sostanze nutritive presenti nel sangue di una persona analizzando il suo sudore.

Il sensore sviluppato da Gao è più sensibile dei dispositivi attuali e può rilevare i composti del sudore a concentrazioni molto più basse. Il gioiellino tecnologico, infatti, è capace di catturare rapidamente, continuamente e in modo non invasivo i cambiamenti nella salute a livello molecolare.

Si tratta di un dispositivo microfluidico, un nome per la tecnologia in grado di manipolare minuscole quantità di liquidi. Al sensore, infatti, bastano dei canali larghi meno di un quarto di millimetro per manipolare i fluidi.

Fino ad ora, la maggior parte dei sensori indossabili di questo tipo sono stati fabbricati con processi di fabbricazione più complicati e costosi. Il sensore creato dal team è invece capace di misurare la frequenza respiratoria, la frequenza cardiaca e i livelli di acido urico e tirosina.

Queste scelte non sono state fatte casualmente. La tirosina è stata scelta perché può essere un indicatore di disturbi metabolici, mentre l'acido urico, a livelli elevati, può causare la gotta (una malattia del metabolismo caratterizzata da attacchi ricorrenti di artrite infiammatoria acuta). I sensori sono stati realizzati in grafene, rendendoli molto più facili ed economici da costruire rispetto a sensori simili. Una tecnologia che si rivelerà, senza alcun dubbio, molto utile in futuro.