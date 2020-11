Un piccolo sguardo al futuro telescopio più grande del mondo: l'Extremely Large Telescope

Uno dei più grandi telescopi che sorgerà un giorno sarà l'Extremely Large Telescope (E-ELT), con un diametro dello specchio primario di 39 metri. Servono ancora molti anni prima del suo completamento, ma una volta che il gigante sarà completamente funzionante, una schiera di laser aiuterà i suoi potenti occhi a scrutare il cosmo.

I moderni telescopi utilizzano i laser come guida nei loro sistemi ottici adattivi, perché senza di essi sarebbero fortemente limitati. Poiché queste gigantesche strutture sulla Terra devono fare i conti con l'atmosfera, che deforma ogni segnale proveniente dall'Universo, i laser verranno utilizzati proprio per superare questo ostacolo.

Per capire la potenza dell'Extremely Large Telescope, vi basti sapere che - una volta completamente funzionante - produrrà immagini 16 volte più nitide di quelle del telescopio Hubble. Ciò significa che il gigante ipertecnologico raccoglie più di 100 milioni di volte più luce dell'occhio umano e ha un'area di raccolta della luce 256 volte superiore a quella di Hubble.

Cosa fare con un potere del genere? Il telescopio sarà in grado di rilevare pianeti lontani delle dimensioni della Terra grazie a osservazioni dirette e indirette, sarà anche in grado di scrutare le regioni polverose dei giovani sistemi solari e persino rilevare l'acqua e il materiale organico in quei sistemi. Non solo: poiché ha tutte le carte in regola per aumentare la nostra conoscenza delle galassie, buchi neri e delle prime stelle.

Una cosa è certa: la nostra conoscenza dell'Universo è destinata solamente a migliorare, in futuro. Noi non vediamo l'ora.