Questo piccolo strumento può identificare la vita su altri pianeti

Con il tempo, le missioni spaziali a cui assistiamo diventano sempre più ambiziose, spingendosi nelle zone più remote del Sistema Solare. A causa di questo, la necessità di strumenti analitici efficienti è in costante aumento, specialmente se si tratta della ricerca di forme di vita su pianeti abitali o i loro satelliti.

Un team di ricercatori dell'Università del Maryland è riuscito a sviluppare un nuovo, piccolo dispositivo, adatto alla necessità delle missioni spaziali della NASA. Basato su una tecnologia laser, questo "strumento identificatore" pesa appena 7kg, ma nonostante le sue dimensioni è perfettamente in grado di analizzare campioni di materiale planetario e la potenziale traccia biologica al suo interno.

Lo strumento è una versione ridotta di un suo predecessore, e si divide principalmente in due parti: un laser a impulsi ultravioletti che rimuove materiale da campioni planetari e un analizzatore Orbitrap, che fornisce dati ad alta risoluzione sulla chimica dei materiali.

"L'Orbitrap era inizialmente pensato per un uso commerciale," ha spiegato Ricardo Arevalo, autore principale dello studio. "Potete trovarli in laboratori farmaceutici e medici, e sono solitamente molto grandi, arrivando a pesare più di 180kg. Ci sono voluti 8 anni per sviluppare un prototipo adatto allo spazio - più piccolo ed efficiente, è comunque in grado di eseguire misurazioni scientifiche avanzate."

L'avanzato progetto dei ricercatori sarà di estrema importanza per le esplorazioni spaziali future. Una su tutte, la missione incentrata sull'identificazione di vita aliena su Encelado, che dovrebbe partire nei prossimi anni. Oltre a questo, lo strumento potrà essere utile per l'esplorazione della superficie lunare, in particolare per il programma Artemis della NASA (la cui recente capsula di prova Orion è rientrata con successo sulla Terra).