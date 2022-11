Piccolo teatro romano scoperto in un remoto sito archeologico di Creta

Le rovine di Lissos sono i resti di un antico sito greco che un tempo sorgeva sulle montagne a sud-ovest di Creta. Per l’estraneità del luogo con il resto della storia di Cnosso, Mallia e Festo, gli archeologi non hanno mai avuto fretta di analizzare la città. Recentemente, invece, si è scoperto un antico teatro, simile a un auditorium.

Ricerche precedenti hanno mostrato che il suddetto centro urbano era abitato molto prima che il suo nome entrasse nei libri di storia (IV secolo a.C.). Le strutture a Lissos sono relativamente ben conservate: zone residenziali, un cimitero con tombe a due piani, terme romane e chiese cristiane sono solo alcune delle ricchezze conservate in questa città dell’isola Egea. Non resta che aggiungere alla lista degli edifici di Lissos sopravvissuti questo antico odeon.

Il vicedirettore del Dipartimento di Antichità e Musei Preistorici e Classici presso l'Eforato delle Antichità di Chania, Katerina Tzanakaki, ha così spiegato a Live Science: “[i teatri] sono stati usati per conferenze, concorsi letterari e musicali o spettacoli teatrali”. Oltre al palcoscenico, sono state trovate 14 file di “sedili” e due camere laterali. L’odeon risale all’attività romana imperiale, dall’I al IV secolo d.C. Secondo Jane Francis, archeologa presso la Concordia University di Montreal, le cattive condizioni del teatro sono da attribuire a un potente terremoto del 365 d.C.

Poiché l'odeon era adiacente al centro della città, Tzanakaki pensa che avrebbe potuto funzionare anche come bouleuterion, termine che in età arcaica e classica, della storia greca, indica il palazzo in cui si riuniscono i membri della Boulè, un organo politico collegiale importantissimo. È strano trovare questo edificio su Creta, dato che questo consiglio è originario di Atene.

