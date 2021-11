Un piccolo telescopio oltre Saturno potrebbe essere più potente di quelli sulla Terra

Ci sono molti telescopi sulla Terra (e nello spazio) che hanno aiutato gli scienziati a comprendere i misteri dell'Universo... e tanti altri ne verranno costruiti in futuro. Tuttavia, un piccolo telescopio posizionato 10 o anche 100 volte più lontano dal Sole della Terra, sarebbe incredibilmente più potente di tutto il resto.

Per ottenere risultati eccellenti basterebbe posizionare lo strumento oltre l'orbita di Saturno. L'ipotetico telescopio avrebbe un peso di 9 chilogrammi e potrebbe essere lanciato con molta facilità. Uno strumento del genere potrebbe effettuare misurazioni difficili o addirittura impossibili da un punto di vista vicino alla Terra.

Ottenere un punto di vista del sistema solare interno potrebbe tornare molto utile agli scienziati. Immaginate un lampione durante una sera nebbiosa: allontanandoci dal lampione vedremo la nebbia che circonda la luce in modo molto più chiaro rispetto a stando sotto; allo stesso modo con un telescopio si potrebbe studiare con più facilità il nostro sistema.

I vantaggi di posizionare un telescopio lontano dal Sole, insomma, sono molteplici: lontano dalla nostra stella lo strumento potrebbe ricevere più luce dai luoghi lontani, fornendo molte più informazioni sull'Universo; gli scienziati, inoltre, potrebbero sfruttare il Sole come una lente gravitazionale per analizzare i pianeti degli altri sistemi in un modo senza precedenti.

Il 4 novembre 2021 i leader nel campo dell'astrofisica e dell'astronomia si riuniranno per fissare gli obiettivi per il decennio successivo, non ci resta che aspettare e vedere quello che hanno in mente gli esperti per il futuro.