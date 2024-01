Questo piccolo trucco ti aiuterà nel tuo prossimo colloquio di lavoro

Un recente studio pubblicato su Personality and Social Psychology Bulletin ci svela un piccolo trucco che potrebbe essere realmente utile per farci assumere più velocemente durante dei colloqui di lavoro. Chi è curioso di conoscerlo?

Questa volta non parliamo di umorismo matematico, ma di una ricerca guidata da Jieun Pai della Business School dell’Imperial College di Londra, che ha scoperto l’importanza dell’umorismo. Ma come possiamo usarlo a nostro vantaggio?

Lo studio è stato diviso in varie sezioni. In una prima parte, gli studiosi si sono concentrati maggiormente sulla stesura del curriculum. Il team ha quindi redatto due curriculum fittizi praticamente identici in tutto, eccetto per alcune piccole battute.

Successivamente, i due curriculum sono stati inviati a 345 aziende e i ricercatori hanno misurato il livello di interesse nei confronti dei loro ipotetici candidati attraverso visite sulla pagina web e contatti ricevuti da parte dei reclutatori. I risultati sono decisamente chiari.

Il curriculum che includeva la battuta "Più caffè puoi fornire, più risultati produrrò", ha ricevuto tre volte più risposte, suggerendo dunque che l’umorismo potrebbe essere un mezzo efficace per attirare l’attenzione dei datori di lavoro.

In una seconda fase, ci si è invece concentrati sui colloqui di lavoro. Attraverso un gioco di ruolo, è stato chiesto a ciascun volontario di impersonare il direttore di un ristorante che doveva assumere un nuovo pasticcere. Sono quindi state fornite due trascrizioni di colloqui da valutare.

Anche in questo caso, una trascrizione conteneva alcuni commenti divertenti, mentre l'altra era un semplice riassunto dell'esperienza maturata dal candidato.

Per quanto possa apparire bizzarro, ancora una volta il candidato con uno spiccato umorismo era percepito come più cordiale e competente, con i volontari che erano più propensi a offrire a quell'ipotetica persona un lavoro.

"Uno degli elementi più sorprendenti delle nostre scoperte è stato l'impatto significativo che una battuta potrebbe avere sui risultati", ha dichiarato lo stesso Pai a PsyPost. Ma allora è sufficiente scherzare e fare battute di continuo per farsi assumere? Non proprio…

Dopo aver visto il trucco per migliorare il sonno, è fondamentale che l'umorismo sia adattato attentamente alla situazione. Ci sono inoltre fattori culturali e sociali da tenere in considerazione, poiché non tutti hanno lo stesso senso dell’umorismo.