Ecco un piccolo trucco per essere più produttivi in ufficio: sedersi vicino la finestra

L'ambiente di lavoro è fondamentale, sia per il benessere dei lavoratori che per la produttività di quest'ultimi. L'impatto di questo luogo sulle persone viene studiato da anni dagli esperti... che non avevano mai esaminato la possibilità che perfino il posto della scrivania potesse essere importante.

Due nuovi studi, uno pubblicato quest'anno e uno nel 2018, cercano di migliorare la nostra conoscenza sull'argomento. Secondo il documento più vecchio, analizzato da alcuni ricercatori della Cornell University, la luce naturale migliora le condizioni degli impiegati.

In particolare, coloro che si trovavano seduti nei pressi di una finestra hanno riportato il 63% in meno di mal di testa e una riduzione del 51% di affaticamento degli occhi, sintomi che sono comunemente associata a condizioni di luce non ottimali. I dipendenti, inoltre, hanno riportato il 56% in meno di sonnolenza, sintomo comunemente associato alla mancanza di luce diurna insieme a condizioni termiche non proprio ottimali.

Lo studio del 2021 invece, pubblicato all'interno della rivista Plos One, ha scoperto che i dipendenti all'interno di un ufficio open space erano più produttivi quando erano seduti alle scrivanie. Ciò significa che perfino il posizionamento di una scrivania all'interno di un ufficio può rendere più o meno gradevole (e produttivo) un impiegato.

Tutte queste accortezze, insomma, potrebbero rendere meno stressante l'esperienza giornaliera di un dipendente... un po' come la settimana lavorativa di quattro giorni. Intanto, sappiate che basta un riposino di 10 minuti per diminuire lo stress.