Questo piccolo veicolo spaziale è in grado di osservare perfettamente i mondi extrasolari

Per cercare i pianeti extrasolari ci vogliono costose e gigantesche strumentazioni. Tuttavia, anche con piccoli satelliti grandi come un fornetto a microonde è possibile condurre delle ricerche precise e affidabili. Si chiama ASTERIA, e stiamo parlando di un piccolo cubesat lanciato nello spazio nel 2017 e progettato per osservare i pianeti.

"ASTERIA è speciale perché ha dimostrato che i cubesati potrebbero essere più che giocattoli, che potrebbero fare astrofisica all'avanguardia", dichiara Space.com Mary Knapp, scienziata del progetto presso il Massachusetts Institute of Technology (MIT). "Quando stavamo iniziando, i cubesat erano una specie di novità, ma erano considerati educativi e destinati solo agli studenti."

Il team dietro ad ASTERIA, però, credeva nella potenzialità di questi piccoli satelliti. Già nel 2008, Sara Seager, astronoma del MIT, immaginava una flotta di cubesat ciascuno dedicato al monitoraggio di un sistema solare per volta. Per trasformare il sogno in realtà, gli ingegneri coinvolti nel progetto dovevano sviluppare una tecnologia ad hoc. Alla fine, nel 2017, ASTERIA è stata lanciata come missione dimostrativa, con lo scopo di determinare l'efficacia di tali miglioramenti.

L'obiettivo del piccolo satellite era una stella ben studiata chiamata 55 Cancri, e il suo pianeta chiamato 55 Cancri e, che si trova a circa 40 anni luce dalla Terra. "È stato difficile. Era stato fatto solo dallo spazio con telescopi più grandi", afferma Knapp. Tuttavia, il cubesat riuscì nella sua impresa e osservò anche altre stelle: Alpha Centauri, Polaris, Algol e HD 219134 (un sistema con quattro pianeti).

La NASA sta considerando l'idea di sviluppare una flotta di questi veicoli spaziali. Ogni cubesat potrebbe quindi essere abbinato a una specifica stella per cercare pianeti delle dimensioni della Terra con orbite di circa un anno, come il nostro.