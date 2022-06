Facciamo insieme un piccolo viaggio nel tempo in una New York di 100 anni fa

Ah la Grande Mela. Nel 1920 la popolazione della città era aumentata del 124% nei tre decenni precedenti, diventando ben presto il centro più popolato del mondo. Un secolo fa New York era una città con luci e ombre, una massa brulicante di estremi e contraddizioni: ecco, quindi, com'era vivere in questo luogo 100 anni fa.

Esattamente un secolo fa l'alcol era stato dichiarato illegale dal Volstead Act. Proprio per questo in città si trovavano molti bar illegali nascosti; nel 1930 erano circa 32.000 le attività clandestine che servivano alcolici ai clienti. Uno dei più famosi era sicuramente il Chumley's, luogo di ritrovo di scrittori, giornalisti e poeti, come F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway e JD Salinger.

All'epoca non c'erano molte macchine, e il mezzo di locomozione preferito era il cavallo: tra 100.000 e 200.000 di questi animali vivevano a New York durante quel periodo. Così come potrete immaginare, quindi, le strade erano piene di sterco che causava fino a 20.000 morti ogni anno.

In questo periodo emersero anche numerosi gangster, che negli anni del proibizionismo passarono alla storia. Stiamo parlando di personaggi come Lucky Luciano, Meyer Lansky, Salvatore Maranzano e Frank Costello.

Contemporaneamente, il 16 settembre 1920 una bomba fu fatta esplodere a Wall Street, fuori la JP Morgan, uccidendo all'istante 30 persone e ferendone almeno 300, come parte di una serie di attacchi anarchici che si stavano diffondendo in tutti gli Stati Uniti. Quello perpetrato a Wall Street si credeva fosse opera dell'anarchico nostrano Luigi Galleani, anche se nella zona venne trovati diversi volantini firmati dagli "American Anarchist Fighters". Nonostante ciò, gli autori dell'attentato alla fine non furono mai trovati.

Durante gli anni '20, inoltre, circa 200.000 afroamericani si stabilirono nel quartiere di Harlem a New York, in cerca di opportunità e una cultura più libera. La vita a New York per loro non era affatto facile, e alcuni quartieri bianchi non vollero vendere o affittare proprietà alla crescente comunità afroamericana. L'arrivo in città di tutte queste anime in cerca di speranza venne chiamato "Grande Migrazione", uno dei movimenti interni di massa più grandi e rapidi della storia.

La Grande Migrazione favorì anche la diffusione del jazz e Harlem divenne il centro di questa nuova rivoluzione musicale. Nel frattempo se da una parte l'urbanizzazione, l'immigrazione e l'industrializzazione avevano creato una grande ricchezza, contribuirono a formare un grande proletariato che sopportò condizioni difficili. E fu proprio in questo periodo, infine, che Fitzgerald scrisse il "Grande Gatsby", considerato il più grande romanzo di storia sociale della letteratura americana, che descriveva una New York dove ricchezza e corruzione aleggiavano all'interno delle case dei più ricchi.