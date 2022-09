PICO 4 ufficiale: nuovo headset VR all-in-one compatto per mercato consumer

Lo scorso agosto abbiamo anticipato il lancio di un nuovo visore VR firmato PICO, società legata a ByteDance. Ebbene, finalmente è ufficiale: PICO 4 è l’inedito visore VR all-in-one potente e compatto pensato appositamente per il mercato consumer, disponibile anche in Italia a partire dal 18 ottobre.

Dopo il debutto di Neo3 Link sul mercato consumer, si apre una nuova era per la VR grazie a questo inedito visore mainstream concepito per essere utilizzato sia in modalità standalone, sia cablata o wireless per PC VR. Il suo form factor più compatto e leggero (pesa soltanto 300 grammi) beneficia dell’implementazione delle Pancake Optics, con le quali lo spessore viene ridotto a 35,8 mm. Oltretutto, per rivestire il cuscinetto PICO ha utilizzato il tessuto traspirante SuperSkin. Per la migliore esperienza visiva, invece, nella confezione è incluso un distanziatore per occhiali.

Sul fronte tecnico notiamo il processore Qualcomm Snapdragon XR2 e il display 4K+ (con risoluzione 35% maggiore rispetto il 4K tradizionale, pari esattamente a 2,160 x 2,160 per occhio) con refresh rate di 90Hz e FOV di 105°. Sulla cornice del PICO 4 ci sono quattro telecamere SLAM per la mappatura dell’ambiente, oltre a una fotocamera RGB da 16 megapixel alla base del rivestimento. La batteria è da 5.300 mAh e gode della ricarica rapida Qualcomm Quick Charge 3.0.

I controller presentano la struttura ad arco rotante e supportano il 6DoF per un range di movimento maggiormente ampio; inoltre, c’è il motore HyperSense per un feedback aptico e un effetto tattile più realistici. Con l’headset possono essere acquistati fitness tracker firmati PICO da attaccare al corpo per aggiungere due punti di tracking; l’intelligenza artificiale monitora dunque i movimenti e li riproduce nei giochi compatibili, ad esempio in progetti calcistici.

PICO, infine, comunica il lancio di PICO Fitness, sistema per monitorare la propria attività fisica durante il gaming osservando quante calorie sono state bruciate e quanti minuti sono trascorsi durante l’esercizio attivo; e il supporto alle piattaforme PICO Video e PICO World con spazi sociali dedicati.

Il prezzo di listino di PICO 4 parte da 429 euro (in vendita in due opzioni da 128 e 256 GB di archiviazione) e i consumatori europei che già hanno acquistato il Neo3 Link accederanno ai preordini in anticipo a partire dal 23 settembre, peraltro con uno sconto dedicato. Il pubblico invece potrà acquistare PICO 4 da ottobre su Amazon.