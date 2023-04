PICO presenta il nuovo visore per la realtà virtuale PICO G3

PICO, in occasione della fiera Laval Virtual in Francia ha presentato PICO G3, il nuovo visore per la realtà virtuale 3DoF All-In-One per le imprese, dotato di una serie di caratteristiche ad hoc studiate per soddisfare le esigenze delle aziende.

PICO G3 è dotato di un display vivido, batteria con maggiore capacità e frequenza di aggiornamento più alta. Inoltre, si avvale del nuovo sistema operativo PICO che soddisfa le esigenze di un ampio spettro di clienti tra cui istruzione, sanità, formazione e marketing.

Sotto la scocca troviamo il chipset XR2, che consente una maggiore velocità ed un’esperienza più fluida, mentre il rilevamento 3Dof garantisce accesso facile, veloce e scalabile ai contenuti immersivi. Ad accompagnare lo Snapdragon XR2 di Qualcomm troviamo 128 gigabyte di memoria e 6GB di RAM LPDDR4X che offrono una maggiore velocità ed un’esperienza più fluida. La batteria invece è da 5300 mAh, compatibile con Qualcomm Quick Charge 3.0 che permette all’headset di eseguire le applicazioni per diverse ore senza interruzioni.

A livello di sicurezza troviamo delle feature hardware e di sicurezza affidabile grazie alla tecnologia ARM Trustzone ed avanzata Kernel Security.

I display sono Full HD e nitidi, grazie alle lenti Fresnel che riducono gli effetti di distorsione e dispersione e correggono l’alone causato dalla luce riflessa. Le lenti permettono di godere di esperienze audiovisive e visive coinvolgenti senza essere disturbati dai bagliori, mentre il display ad alta densità si combina ad una risoluzione 4K per offrire profondità, chiarezza e fluidità di immagine uniche. Le regolazioni IPD a 3 posizioni permettono di ottenere un’immagine più chiara che riduce le vertigini e l’affaticamento degli occhi.

L’HMD è integrato sul lato anteriore ed il contenitore su quello posteriore: in questo modo PICO G3 è leggero e comfortevole e consente l’uso di occhiali senza alcuna pressione aggiuntiva sul viso.

PICO G3 è customizzabile grazie alla PICO Business Suite che permette di accedere ad impostazioni e configurazioni aggiuntive.

Su queste pagine qualche giorno fa abbiamo pubblicato la recensione di Pico 4.