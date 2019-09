Picobox Z2: il più piccolo alimentatore per PC mai prodotto

Gli alimentatori per PC, anche se fondamentali per il corretto funzionamento di un computer, non vengono accolti con lo stesso hype riservato ad altre componenti come CPU e GPU. In questo caso però, il Picobox Z2, rappresenta qualcosa di eccezionale, essendo uno degli alimentatori più piccoli che siano mai stati realizzati.

Il Picobox Z2 infatti è un alimentatore che ha le dimensioni di un connettore ATX da 24 pin: al contrario dei suoi simili, lo Z2 non è dotato di una scocca esterna e mostra in bella vista i suoi circuiti. Essendo un prodotto disponibile per la vendita immaginiamo che abbia comunque superato tutti gli standard di sicurezza.

Questo particolare tipo di alimentatore dovrebbe essere disponibile in quattro modelli da 120 W, 160 W, 200 W e 250 W. Tutti i dispositivi sono dotati di un connettore ATX da 24 pin, un connettore CPU da 4 pin, due alimentatori SATA, un molex e un connettore per l’unità floppy. Ovviamente il prodotto non è pensato per alimentare macchine molto potenti ma potrebbe comunque essere usato per assemblare mini PC per l’uso multimediale. Il Picobox Z2 da 160 W è disponibile al prezzo di 29 dollari su Geeek. Un’alternativa da prendere in considerazione per le build più particolari che sicuramente non potrà alimentare il chip più potente del mondo.