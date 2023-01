Quante volte si può piegare un pezzo di carta a metà? Molto più di 7 volte!

Si dice che un foglio di carta possa essere piegato per un massimo di 7 volte. Questo fatto è vero la maggior parte delle volte, nonostante nel 2002 Britney Gallivan, allora studentessa delle superiori a Pomona, in California, è finita nel Guinness World Record per aver piegato più di 7 volte un foglio di carta.

Il funzionari hanno calcolato ben 12 piegature. "Prima del mio tentativo, era opinione diffusa che piegare un pezzo di carta a metà più di otto volte fosse impossibile e sette pieghe fosse il limite comunemente accettato", ha dichiarato Gallivan a LiveScience. "Sono stata la prima persona a piegare la carta a metà 9, 10, 11 e 12 volte."

Oltre ad aver stabilito un primato difficile da battere, la studentessa ha anche inventato equazioni per calcolare quante volte un pezzo di carta possa essere piegato a metà in una o più direzioni. La ragazza ha scoperto che per piegare un pezzo di carta a metà molte volte, è necessario un foglio lungo e sottile: com'è ovvio, più un foglio viene piegato, più spessa diventa la pila risultante

Per questo motivo alla fine ha stabilito il suo record con un foglio di carta velina lungo 1.219 metri (più di un chilometro!) e per farlo - effettuato all'interno di un centro commerciale - ci sono volute circa otto ore. "Alcuni dei metodi utilizzati hanno incluso l'impilamento di pezzi separati uno sopra l'altro, l'unione di pezzi con nastro adesivo, il taglio di carta, la carta strappata e la piegatura a ventaglio pieghettata invece di piegarla a metà", afferma Gallivan, sicura del fatto che un giorno qualcuno batterà il suo record.

Tuttavia, le pieghe sono limitate: considerandone 42 (cifra impossibile da raggiungere), un foglio spesso circa 0,1 millimetri sarebbe alto più di 439.800 chilometri, maggiore della distanza media tra la Terra e la luna. Fate attenzione a quando piegate la carta, perché un taglio fa incredibilmente male.