Ecco la pietra runica più antica del mondo: ha incisa una parola sconosciuta

In Norvegia, degli archeologi potrebbero aver scoperto l'incisione runica più antica del mondo, risalente a quasi 2000 anni fa. Normalmente costruite dai vichinghi, questa pietra precede di diversi secoli le pietre runiche più vecchie conosciute finora.

Il blocco marrone di arenaria contenente l'incisione misura 30cm x 30cm ed è stato ritrovato in seguito ad uno scavo in un antico sito di sepoltura, a nord della città di Oslo. La datazione al carbonio eseguita su ossa e legno vicini alla pietra, ne datano la costruzione tra l'anno 1 e il 250 d.C.

Le pietre runiche venivano principalmente scolpite nei cimiteri durante l'epoca vichinga utilizzando l'alfabeto runico (il più antico usato dalle popolazioni Scandinave) e non sono molti i segreti rimasti da svelare a riguardo, con alcune eccezioni, come ad esempio la pietra runica gigante trovata in Oklahoma, lontana dal mare.

In questo caso tuttavia, l'antichità del ritrovamento (di gran lunga antecedente all'epoca vichinga) lo rende un vero e proprio "sogno per i runologi", gli studiosi dei caratteri runici.

"Credevamo che le prime pietre runiche in Norvegia e Svezia risalissero all'anno 300 o 400, ma sembra che alcune potrebbero essere ancora più antiche," ha affermato la runologa Kristel Zilmer, dell'Università di Oslo. "È una scoperta decisamente unica."

Trascrivendo l'iscrizione sulla runa in caratteri latini, si ottiene la parola di origine ignota "idiberug". Secondo gli archeologi, è probabile che fosse un riferimento al nome della persona che giaceva nel luogo di sepoltura, anche se sarà difficile confermare quest'ipotesi senza ulteriori scoperte.

Rimanendo in tema di incisioni antiche, recentemente è stata trovata in Siria l'iscrizione più antica in assoluto, che utilizza uno dei primi alfabeti mai creati.